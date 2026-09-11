Amorim, che gaffe in conferenza: l'esempio con l'incidente aereo è davvero fuori luogo VIDEO

Piccola gaffe in conferenza stampa oggi per Ruben Amorim che in queste ore sta diventando virale sui social. Parlando alla vigilia della sfida contro la Lazio, a 25 anni esatti dagli attentati dell'11 settembre 2001, il tecnico rossonero ha decisamente scelto l'esempio sbagliato per esprimere il concetto e se n'è reso conto lui stesso poco dopo: "È come in ogni sessione di allenamento - ha detto il portoghese - io mi aspetto che i miei giocatori lo capiscono, è come quando hai un incidente aereo e impari... no, forse questo non è l'esempio migliore - si è subito bloccato Amorim - ma ok avete capito cosa intendo".