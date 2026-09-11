Serie C, il Ravenna annuncia il nuovo sponsor Motorola

11 Set 2026 - 17:59
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© Ufficio Stampa

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Ravenna FC è lieto di annunciare l’accordo di partnership con Motorola, che assume il ruolo di Main Partner del Club. Il brand sarà presente sul fronte delle divise da gara della squadra giallorossa, affiancando il Ravenna nel proprio percorso di crescita sportiva e societaria.

Sinonimo di innovazione e cura del cliente, Motorola pone al centro della propria identità lo sviluppo di tecnologie capaci di rispondere alle esigenze delle persone. Un approccio che trova corrispondenza nella volontà del Ravenna FC di migliorare costantemente la propria organizzazione e la qualità dell’esperienza offerta ai tifosi, valorizzando il rapporto con la comunità e il territorio.

La collaborazione con un marchio di rilievo internazionale rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del progetto giallorosso e della sua capacità di coinvolgere realtà imprenditoriali che ne condividano ambizioni e prospettive di sviluppo.

Paolo Scocco, Direttore Generale del Ravenna FC: "Accogliere Motorola come Main Partner è motivo di grande soddisfazione per il Ravenna FC e un riconoscimento del lavoro che la società sta portando avanti. La fiducia di un marchio di questa rilevanza ci incoraggia a proseguire con serietà e responsabilità nel percorso intrapreso. Condividiamo un’idea di crescita fondata sull’innovazione e sull’attenzione alle persone: per il nostro Club significa investire nella qualità dell’organizzazione, dei servizi e del rapporto con i tifosi. Ringraziamo Motorola per aver scelto di affiancarci e siamo convinti che questa collaborazione possa generare valore per entrambe le realtà".

Carlo Barlocco, General Manager di Motorola Italia: "Il calcio è oggi un’esperienza quotidiana, sociale e intergenerazionale. Per questo siamo lieti di rinnovare il nostro impegno in questo sport al fianco del Ravenna FC, accompagnandone lo straordinario percorso di crescita, che per molti aspetti richiama quello di Motorola: due realtà storiche che negli ultimi anni hanno saputo svilupparsi rapidamente, conquistando il cuore degli italiani, e non solo. Ci uniscono passione, ambizione, audacia, lavoro di squadra, capacità di coniugare performance e stile, orientamento all’innovazione, valorizzazione dei talenti e della creatività, oltre all’impegno a offrire ai nostri fan esperienze indimenticabili. Sono certo che il Ravenna FC continuerà a emozionarci, dentro e fuori dal campo".

L’accordo con Motorola si inserisce nella strategia di consolidamento e sviluppo del Ravenna FC, che prosegue nella costruzione di una rete di partner qualificati a sostegno del progetto societario. La collaborazione esprime una comune attenzione all’innovazione e alla qualità della relazione con le persone, elementi centrali nella visione di entrambe le realtà.

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