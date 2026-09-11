Serie C, il Ravenna annuncia il nuovo sponsor Motorola

Carlo Barlocco, General Manager di Motorola Italia: "Il calcio è oggi un’esperienza quotidiana, sociale e intergenerazionale. Per questo siamo lieti di rinnovare il nostro impegno in questo sport al fianco del Ravenna FC, accompagnandone lo straordinario percorso di crescita, che per molti aspetti richiama quello di Motorola: due realtà storiche che negli ultimi anni hanno saputo svilupparsi rapidamente, conquistando il cuore degli italiani, e non solo. Ci uniscono passione, ambizione, audacia, lavoro di squadra, capacità di coniugare performance e stile, orientamento all’innovazione, valorizzazione dei talenti e della creatività, oltre all’impegno a offrire ai nostri fan esperienze indimenticabili. Sono certo che il Ravenna FC continuerà a emozionarci, dentro e fuori dal campo".