11 settembre, Totti: "Ricordo quel giorno, io non volevo giocare con il Real"

"L'11 settembre più che la partita Roma-Real Madrid, mi ricordo quello che è successo negli Usa e l'attacco alle Torri Gemelle, perché fino alla fine era in dubbio la partita, poi alla fine abbiamo giocato ma era una partita surreale, una partita diversa. Io non avrei giocato per rispetto a tutte le persone decedute, tutte le persone americane, tutto quello che era successo. Mi dispiace tantissimo, è passato tantissimo tempo e ancora oggi ricordiamo quel brutto episodio". Lo ha detto Francesco Totti, a margine della prima tappa del 'World Legends Padle Tour', ricordando il suo primo gol in Champions League contro il Real Madrid, nel giorno dell'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001.