Serie B: Darboe-De Luca, la Sampdoria passa a Cosenza 2-1

SERIE B

I blucerchiati vincono in trasferta grazie a due reti nel primo tempo e sono a -3 dalla zona playoff

© ipp L’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B termina con il successo in trasferta della Sampdoria di Pirlo, che regola 2-1 il Cosenza e si porta temporaneamente a quota 31 punti in classifica, a sole tre lunghezze dalla zona playoff. Apre le marcature il destro piazzato di Darboe al 23’ e tre minuti dopo raddoppia De Luca con una zampata su assist di Kasami. Frabotta dimezza lo svantaggio al 75' con un colpo di testa da corner.

Partita aperta fin dalle battute iniziali, con le due compagini che creano pericoli nell'area avversaria con Tutino e Depaoli, senza riuscire però ad incidere nell’ultimo tocco. Al quarto d'ora di gioco è proprio il bomber dei calabresi a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa che termina di pochissimo a lato. L'episodio scatena la Samp, che nel giro di tre minuti vince la partita: Darboe sblocca la sfida con un destro dal limite, piazzato sul secondo palo dopo una discesa palla al piede al 23’, mentre De Luca elude la marcatura di Fontanarosa e deposita in rete il cross tagliato di Kasami per il raddoppio subito dopo. Gli uomini di Caserta spingono per dimezzare lo svantaggio, ma non riescono ad impensierire Stankovic fino al duplice fischio.

Il centrocampista ex Olympiacos sfiora il tris ad inizio ripresa con una conclusione dalla distanza, dopodiché i padroni di casa cercano di costruire i presupposti per riaprire la sfida, senza riuscire a trovare la giusta efficacia nella metà campo avversaria fino al 75’, quando Frabotta mette in rete con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Stankovic si oppone subito dopo al tentativo di Zuccon, mentre Camporese e Crespi non riescono ad avere la necessaria precisione e fortuna per siglare il pareggio nell'assalto dei minuti finali. I blucerchiati salgono così a 31 punti in classifica, uno in meno del Cosenza e con tre lunghezze di distanza dalla zona playoff.