Serie B: Coda fa esultare la Cremonese, pari tra Spezia e Pisa

serie b

L'attaccante grigiorosso è decisivo con la doppietta nella sfida contro il Como, sconfitto 3-1 nonostante il forcing lariano nella ripresa. Finisce 0-0 l'altra gara pomeridiana

© italyphotopress Il pomeriggio della 9a giornata della Serie B è da applausi per la Cremonese, che trionfa in un match caratterizzato dalle tante pause e dagli interventi del Var. Nel 3-1 al Como, che si vede annullare due gol e sbaglia un rigore, è decisivo Massimo Coda con la doppietta che porta i grigiorossi a quota 13. Tante emozioni, tanto nervosismo e nessun gol nell'altra gara di oggi: Spezia-Pisa finisce 0-0, Alvini manca ancora la vittoria.

COMO-CREMONESE 1-3

Succede di tutto nella sfida che mette di fronte il Como e la Cremonese, vinta 3-1 dai grigiorossi grazie alla doppietta di Coda e caratterizzata da ben sette interventi dal Var, nel match diretto da Perenzoni. Si inizia subito con una prima emozione, perchè dopo cinque minuti gli ospiti si vedono annullare il vantaggio di Cutrone. I ritmi sono alti, fioccano gli episodi dubbi e al 16' è rigore per i padroni di casa, causato da un mani di Ioannou: Coda trasforma, nonostante Semper sfiori la sfera, ed è 1-0. Il gioco diventa nervoso e spezzettato, ma la Cremonese firma un rapido uno-due al 32', approfittando della follia e del pallone perso da Odenthal, che aziona Okereke e consente all'ex Bruges di raddoppiare. Il finale di tempo è tutto del Como, trascinato da un sontuoso Verdi: il suo capolavoro al 45' viene annullato dal tocco (in offside) di Cutrone, mentre nel quinto minuto di recupero è Sarr a superarsi. Nell'intervallo Longo inserisce Chajia per alzare il baricentro dei suoi, che ci credono e impegnano Sarr, ancora decisivo su Verdi. Al 52' il Como accorcia con Cutrone, che scarica un siluro alle spalle del portiere, poi Bellemo colpisce la traversa. Il pari sembra nell'aria e invece la Cremonese riallunga con Coda, che si muove sul filo del fuorigioco e beffa Semper con un grande rasoterra. Sette gol in sette gare per l'attaccante, trascinatore dei grigiorossi, che rischiano di buttare via tutto al 68': Lochoshvili commette fallo da ultimo uomo su Chajia e il sesto (!) intervento del Var consente all'arbitro di concedere il rosso. Passano sei minuti ed ecco un altro episodio da rivedere per Perenzoni, col fallo di Tsadjout su Chajia e il rigore per i lariani: lo sbaglia Cutrone, lo para Sarr ed è ancora 3-1. Nel finale ci prova Gabrielloni, ma il risultato non cambia. La Cremonese vince e sale al settimo posto con 13 punti avvicinandosi al Como (14), che non perdeva da sette gare.

SPEZIA-PISA 0-0

Pari a reti bianche tra Spezia e Pisa, che non riescono ad ingranare in un match caratterizzato dalle occasioni ripetute e dall'alta tensione nel finale. Si gioca a Cesena e il primo sussulto è per i liguri, che vengono trascinati da uno scatenato Kouda e colpiscono la traversa con Pio Esposito. Pressa la formazione di Alvini, che si gioca tutto contro Aquilani, ma rischia sul diagonale di Esteves al 26', che si spegne sul palo. Nicolas e la difesa del Pisa reggono l'urto e si va al riposo sullo 0-0, che viene minacciato da un pirotecnico avvio di ripresa: Torregrossa impegna subito Zoet, poi ecco le chances per Moreo e Beruatto nel grande avvio del Pisa. Risponde lo Spezia coi fratelli Esposito e Antonucci, ma il risultato non si sblocca. La girandola dei cambi abbassa sensibilmente i ritmi della sfida, che si carica di tensione nel finale. Una mini-rissa e un fatto increscioso, con Beruatto colpito da un oggetto lanciato dal settore dei tifosi dello Spezia, prolungano all'inverosimile un match che ha perso ritmo e slancio. Si arriva fino al 103' prima del fischio di Doveri, e l'ultima emozione è l'espulsione di Ekdal per un fallo di reazione su Calabresi. Pareggiano 0-0 Spezia e Pisa, con la panchina di Alvini che resta a rischio. I liguri sono quartultimi a sei punti con la Ternana e non riescono a mettersi in moto, dopo la retrocessione.