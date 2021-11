Serie B: il Brescia balza in testa, Como a valanga sul Perugia, si rialzano Ascoli e Ternana

SERIE B

La squadra di Inzaghi supera 1-0 il Pordenone, i comaschi rifilano un 4-1 agli umbri, sconfitte per Alessandria e Vicenza sempre più in crisi

Brescia al momentaneo comando della classifica di Serie B in questa dodicesima giornata: agli uomini di Inzaghi basta l’1-0 al Pordenone per portarsi al primo posto in attesa del Pisa. Continua il momento positivo anche del Como: i lombardi superano 4-1 il Perugia e vanno in zona playoff scavalcando gli umbri. Vittorie anche per Ascoli e Ternana che si liberano di Vicenza (2-1) e Alessandria (2-0). Finisce 1-1 la sfida tra Cremonese e Spal. ipp

BRESCIA-PORDENONE 1-0

Vittoria importantissima del Brescia che ci impiega 78 minuti ad abbattere il fortino del Pordenone, ma alla fine ringrazia Moreo che con il suo gol consegna tre punti e la momentanea vetta della classifica agli uomini di Pippo Inzaghi. Le Rondinelle si portano infatti a 24 punti, due in più del Pisa impegnato domani in casa del Cittadella. Per il Pordenone, invece, è ormai notte fonda con appena tre punti dopo dodici giornate e l’ultimissimo posto in classifica. La partita la fanno i padroni di casa mentre gli ospiti si limitano a difendere e ripartire: proprio mentre si avvicina il 90’, arriva il lampo del 28enne attaccante alla quarta rete in campionato.

ALESSANDRIA-TERNANA 0-2

Si rialza la Ternana dopo due sconfitte consecutive e trova una vittoria fondamentale per la lotta salvezza contro l’Alessandria invece sempre più in crisi e invischiata nelle zone basse della classifica con appena otto punti. Gli uomini di Lucarelli salgono invece a 16 e si tranquillizzano grazie alla doppietta di Donnarumma nel primo tempo tra il 15’ e il 42’. In mezzo, il Var annulla il pareggio piemontese di Chiarello confermando la giornata no della squadra di Longo.

ASCOLI-VICENZA 2-1

Torna alla vittoria l’Ascoli dopo ben sei partite consecutive senza successi: i marchigiani conquistano tre punti contro un Vicenza ormai allo sbando e penultimo in classifica con appena quattro punti. L’Ascoli sale invece a 18 e riavvicina la zona playoff: è Dionisi a portare avanti i padroni di casa al 20’, poi il Var è protagonista da entrambe le parte annullando prima il pareggio di Ierardi, poi il raddoppio di Salvi. Il secondo gol dell’Ascoli arriva comunque al 43’ per l’autogol di Brosco, poi Diaw accorcia le distanze al 62’ e gli uomini di Brocchi provano a spingere ma senza successo.

COMO-PERUGIA 4-1

Prosegue il momento magico del Como alla terza vittoria di fila e ormai in piena zona playoff con 19 punti: i comaschi scavalcano in classifica proprio il Perugia fermo a 17. Partita senza storia che si chiude già alla mezz’ora del primo tempo: La Gumina, Cerri, Bellemo e Solini calano il poker tra il 7’ e il 28’ distruggendo letteralmente gli avversari. Nella ripresa gli ospiti reagiscono con De Luca, ma ormai è troppo tardi.

CREMONESE-SPAL 1-1

Quinta partita di fila senza vittoria per la Cremonese che manca l’attacco alla vetta della classifica e deve accontentarsi di 19 punti che valgono la zona playoff. Non esce dal momento negativo neanche la Spal, sempre nelle zone pericolose della classifica con 14 lunghezze. Botta e risposta nella seconda metà del primo tempo: Buonaiuto porta avanti i padroni di casa al 33’, Melchiorri ristabilisce la parità al 44’ e ne esce un punto ciascuno che serve a poco.