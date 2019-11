Serie B: Cittadella terzo con il Crotone, Scamacca rovescia il Cosenza

SERIE B

Nella domenica di Serie B finisce 1-1 tra Cittadella e Pisa, un punto che serve di più alla squadra di Venturato che aggancia al terzo posto il Crotone. Pisa avanti con Pinato al 44’, pareggia Iori su rigore al 76’. Un punto dietro c’è l’Ascoli che batte 3-2 il Cosenza che pure scappa con Riviere e il rigore di Bruccini, prima di subire le rimonta con Ninkovic e la doppietta di Scamacca entrato dalla panchina nella ripresa.

CITTADELLA-PISA 1-1

Parte meglio il Cittadella, Gori ci mette una pezza in un paio di situazione, con il trascorrere del primo tempo il Pisa prende le misure alla partita. La prima grande occasione per gli ospiti è con Pinato che però allarga troppo la conclusione, De Vitis chiama all’intervento Paleari, prima che ancora Pinato buchi la porta del Cittadella: al 44’ infatti Birindelli mette in mezzo e il numero 21 schiaccia di testa in rete. Si riparte sotto un’acqua torrenziale, il Cittadella colleziona angoli, ma rischia di finire in doppio svantaggio sul colpo di testa di Aya che finisce sul palo esterno. Al 76’ arriva però il pareggio dei padroni di casa con il calcio di rigore realizzato da Iori per fallo di mano di Masucci. Nel finale sembra averne di più il Cittadella che va vicino al vantaggio nel finale con Vita, ma si deve accontentare di un punto che comunque gli permette di agganciare al terzo posto il Crotone a quota 21 punti.



ASCOLI-COSENZA 3-2

Pioggia anche ad Ascoli, i primi 15 minuti di partita vedono i portieri inoperosi, al 16’ poi arriva all’improvviso il vantaggio del Cosenza. Baez mette in mezzo, Riviere raccoglie e in poco spazio si gira e infila in diagonale. Ascoli colpito e di nuovo punito dai calabresi al 21’, con il calcio di rigore realizzato da Bruccini. Bianconeri che reagiscono e si spingono in avanti, prima dell’intervallo Ninkovic al 38’ trova l’angolino lungo e dimezza le distanze. Insiste l’Ascoli anche nella ripresa, dalla panchina entra Scamacca che al 71’ rimette il punteggio a posto, colpendo di testa sul cross di Ninkovic. Bianconeri che non si accontentano a continuano a gestire il pallone, fino a trovare la rete del sorpasso ancora con Scamacca che all’88’ raccoglie un pallone senza padrone in area e lo infila tra le gambe di Perina. Sconfitta beffa per il Cosenza, Ascoli che avanza a quota 20 punti.