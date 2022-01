Serie B, Cicerelli affonda il Parma: il Frosinone va

SERIE B

italyphotopress

Il Frosinone saccheggia Parma con un 1-0 poco emozionante e si mantiene stabilmente nella lotta per un posto ai play off. Al Tardini, i ciociari giocano un incontro attento in difesa e trovano il gol vittoria al 72’ con la giocata del nuovo entrato Cicerelli, su cui un pur attento Buffon non può nulla. L’ex portiere della Juventus è l’unico protagonista dei suoi nel primo tempo: al 26’ respinge in tuffo il diagonale di Zerbin e poi, poco prima dell’intervallo, si stende sul colpo di testa ravvicinato di Garritano. Gli emiliani producono poche occasioni, spesso affidate alle iniziative personali di Vazquez e Mihaila, e non impegnano mai Ravaglia.

Nella ripresa Ciano prova a sorprendere Buffon, ma il suo tiro in contropiede è facile da leggere e bloccare. A 20’ dalla fine Grosso indovina il cambio e dà fiducia a Cicerelli: l’esterno appena entrato riceve da Novakovich, si accentra e trova il diagonale perfetto, disegnando un destro a giro dove Buffon non può arrivare. Due minuti dopo Vazquez si accende all’improvviso e inventa dal nulla un sinistro micidiale, fermato soltanto dalla traversa. Nel finale una girata di Inglese viene sporcata da Gatti e termina fuori di poco. La reazione d’orgoglio è tardiva e non basta a un Parma sconfitto nel gioco e nelle idee, ancor più che nel risultato, un 1-0 tutto sommato giusto per quanto visto al Tardini. I ducali, abbandonata ormai ogni ambizione di promozione, restano a 23 punti, senza riuscire a dare continuità alla vittoria con l’Alessandria. Il Frosinone invece sale a 34 e ambisce a ritagliarsi un posto ai playoff per sognare il grande salto