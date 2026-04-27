Protesta Milan: la Curva Sud contro il caro biglietti

Coreografia e striscioni a San Siro: i tifosi del Milan contro la Juve contestano i prezzi dei biglietti fino a 479 euro. "Per un calcio più giusto e popolare".

27 Apr 2026 - 12:31

Il secondo anello blu di San Siro è diventato il teatro di una contestazione della Curva Sud rossonera, che durante il match contro la Juventus ha alzato la voce "per un calcio più giusto e popolare" contro l'impennata dei costi d'accesso allo stadio. La protesta è stata scandita da una coreografia di torce che ha illuminato la scritta "139 euro", cifra simbolo che rappresenta il prezzo minimo per un singolo seggiolino nel settore popolare, mentre i tagliandi per le altre aree dell'impianto hanno toccato la soglia proibitiva di 479 euro.

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