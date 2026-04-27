Ulivieri: "Rocchi ha fatto bene ad autosospendersi ma non era dovuto"

"Rocchi autosospeso? Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta. Scelta dovuta? Non credo. Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Dentro la Federazione sono state fatte e sono contento di questo". Queste le parole del presidente dell'Assoallenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, all'ingresso in Figc prima del consiglio federale in programma oggi alle 11.30, in merito al caso arbitri che vede indagati il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni. "Il giudice ordinario dovrà andare avanti nell'inchiesta. La procura federale si è mossa secondo me, nei tempi e nei modi, in modo inappuntabile", ha aggiunto.