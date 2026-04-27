Inchiesta arbitri: chi per il dopo Rocchi? Oggi la nomina del nuovo designatore

Il Comitato Nazionale nomina il sostituto di Rocchi: Domenico Celi e Maurizio Ciampi i favoriti. Escluso Gervasoni

27 Apr 2026 - 11:00
 Domenico Celi © aia-figc.it

 Domenico Celi © aia-figc.it

Il Comitato Nazionale dell'AIA si riunisce oggi in videoconferenza per nominare il designatore ad interim che gestirà le designazioni arbitrali di Serie A e B in questo turbolento finale di stagione senza Gianluca Rocchi che si è autosospeso. La rosa dei candidati vede in pole position Domenico Celi, attuale Responsabile del Settore Tecnico con un solido passato da 141 presenze nel massimo campionato, e Maurizio Ciampi, già alla guida della CAN C, nonostante su quest'ultimo pesi l'incognita del possibile ritorno del presidente sospeso Zappi.

Restano in corsa anche profili di spessore internazionale come Matteo Trefoloni, mentre Andrea Gervasoni esce definitivamente dai giochi dopo l'autosospensione legata all'indagine della Procura di Milano.

L'incarico, della durata di circa un mese, servirà da traghetto verso un'estate caldissima che vedrà non solo le nuove elezioni dei vertici arbitrali e della Figc il 22 giugno, ma anche il destino della riforma del professionismo per i fischietti, attualmente congelata dopo le dimissioni di Gravina seguite al fallimento Mondiale della Nazionale.

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