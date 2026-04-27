Inchiesta arbitri: chi per il dopo Rocchi? Oggi la nomina del nuovo designatore

Il Comitato Nazionale dell'AIA si riunisce oggi in videoconferenza per nominare il designatore ad interim che gestirà le designazioni arbitrali di Serie A e B in questo turbolento finale di stagione senza Gianluca Rocchi che si è autosospeso. La rosa dei candidati vede in pole position Domenico Celi, attuale Responsabile del Settore Tecnico con un solido passato da 141 presenze nel massimo campionato, e Maurizio Ciampi, già alla guida della CAN C, nonostante su quest'ultimo pesi l'incognita del possibile ritorno del presidente sospeso Zappi.