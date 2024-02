Serie B: Ascoli e Brescia non si fanno male, pareggia anche il Südtirol 

SERIE B

Terminano con un doppio 1-1 le gare delle 18.15, che aprivano la 27a giornata: Dickmann salva le Rondinelle, Odogwu riacciuffa la Reggiana

© ipp Solo pareggi nei match che aprivano la 27a giornata della Serie B, un turno infrasettimanale molto sentito dalle squadre in campo. Termina 1-1 la sfida tra l'Ascoli e il Brescia, che vede le Rondinelle mancare lo scatto-playoff: Dickmann riacciuffa i marchigiani con un eurogol, ma in seguito Maran e i suoi si accontentano del pari. Stesso risultato tra la Reggiana e il Südtirol: Odogwu risponde alla rete di Pieragnolo ed evita il ko altoatesino.

ASCOLI-BRESCIA 1-1

Finisce in parità la sfida del Cino e Lillo Del Duca, con le proteste di D'Uffizi per un rigore non concesso all'Ascoli nel recupero: i marchigiani vengono raggiunti dal Brescia e pareggiano 1-1. Spingono i marchigiani in avvio, con l'obiettivo di abbandonare il terzultimo posto. Traballa la porta di Avella, titolare nelle Rondinelle, che rischia di subire gol in due occasioni: Di Tacchio lo impegna e, nella stessa azione, Valzania colpisce la traversa. L'Ascoli colpisce l'esterno della rete con Rodriguez, mentre una conclusione alta di Galazzi è l'unico tiro bresciano nella prima mezz'ora. Si infuria Maran per la gara dei suoi, che al 38' raccolgono il pallone dalla rete: Papetti tocca di mano sul colpo di tacco di Pedro Mendes, che non sbaglia dal dischetto. L'Ascoli sfiora il raddoppio con Rodriguez, ma al 44' viene raggiunto: eurogol di Dickmann, che calcia dalla distanza con potenza e precisione. Nella ripresa, l'Ascoli impensierisce i rivali e spinge a caccia della rete, ma non riesce a costruirsi chances da rete. Il Brescia risponde col possesso palla per anestetizzare i ritmi e questo genera un match molto spezzettato, con qualche eccesso di nervosismo nei minuti finali. Le squadre non riescono a sbloccarla e finisce 1-1 tra Ascoli e Brescia, coi marchigiani che salgono a quota 27 senza schiodarsi dalla zona rossa nonostante i 13 tiri verso la porta di Avella. Il Brescia aggancia il Modena con 35 punti, senza effettuare lo scatto-playoff.

REGGIANA-SÜDTIROL 1-1

Termina in parità il match tra la Reggiana e il Südtirol, che partivano alla pari e vedono trionfare l'equilibrio: decisivo Odogwu per l'1-1. Le squadre restano così a pari punti e nessuna delle due riesce a prevalere, come dimostra un primo tempo che trasuda d'equilibrio. Nesta e i suoi non riescono a costruirsi grande chances, nonostante l'intraprendenza di Girma e Portanova, mentre il Südtirol ci prova con Merkaj che si fa pescare in offside. Sono queste le maggiori emozioni di un primo tempo molto tattico, che non soddisfa i tecnici. Entrambe le squadre iniziano la ripresa con un piglio più aggressivo, con Bardi a salvare la Reggiana e il vantaggio dei suoi al 63': Girma lancia in profondità Pieragnolo, che non sbaglia e fulmina Poluzzi col sinistro. Valente reagisce inserendo Odogwu, che è subito decisivo al 72': Casiraghi trova la respinta del portiere, ma il tap-in dell'attaccante è vincente. Nei minuti seguenti, nessuna delle formazioni riesce a trovare il guizzo vincente. Proseguono così a braccetto con 32 punti Reggiana e Südtirol, mancando un potenziale rientro nella corsa ai playoff.