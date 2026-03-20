Sampdoria sempre più nel caos: Lombardo già a rischio, che pasticcio Diana

La sconfitta contro la Carrarese ha fatto ripiombare la metà di Genova blucerchiata nell’incubo, alimentando ulteriormente una situazione già di forte tensione sulla squadra, che non vince dal 14 febbraio, e sulla piazza (mercoledì notte il pullman della Sampdoria ha viaggiato scortato), esasperata dalla situazione di poca chiarezza che circonda il club. L'esempio più evidente è in panchina: dopo l'esonero di Foti, il board direttivo doriano aveva deciso di optare per la soluzione interna, affidando la panchina ad Attilio Lombardo e specificando nel comunicato che il ruolo di allenatore sarebbe stato ricoperto 'in attesa di definire una soluzione permanente'.