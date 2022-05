Playoff Serie B: il Monza ribalta il Brescia, è finale contro il Pisa

PLAYOFF SERIE B

Mancuso e D’Alessandro rimontano il vantaggio di Tramoni e dopo la vittoria dell’andata mandano la squadra di Stroppa a giocarsi la Serie A

Sarà tra Monza e Pisa la finale dei playoff della Serie B. La squadra di Stroppa, reduce dalla vittoria nella semifinale di andata 2-1 in casa del Brescia, conquista con lo stesso risultato anche il ritorno e vola all’ultimo atto contro i toscani: doppia sfida tra giovedì 26 e domenica 29 maggio per giocarsi l’ultimo posto in Serie A. Al vantaggio iniziale delle Rondinelle di Tramoni, rispondono Mancuso e D’Alessandro nella ripresa. © IPP

Dopo il successo dell’andata, il Monza ripete la vittoria 2-1 contro il Brescia anche nella semifinale di ritorno e vola in finale dei playoff di Serie B: giovedì 26 e domenica 29 maggio doppia sfida contro il Pisa per decidere l’ultima squadra che andrà in Serie A. Reduce dalla sconfitta dell’andata, il Brescia può solo vincere con due gol di scarto ed è obbligato a spingere sin da subito. La partita si mette nel migliore dei modi per gli ospiti quando Tramoni porta avanti i suoi dopo appena sette minuti, un duro colpo alle certezze brianzole e il discorso qualificazione è immediatamente riaperto. La squadra di Stroppa si chiude all’indietro e aspetta gli attacchi avversari puntando poi sulle ripartenze, Gytkjaer sfiora il pari di testa e il Brescia reclama un rigore poco dopo la mezz’ora, ma si arriva all’intervallo senza grandi emozioni. Ritmi bassi e lenti che restano tali anche nella ripresa, solo il Brescia è interessato a spingere e sbilanciandosi lascia ampi spazi dietro: ne approfitta con una ripartenza allora il Monza, è il 71’ quando Mancuso anticipa con l’esterno destro Joronen in uscita e di fatto ipoteca la finale. L’ultimo sussulto del Brescia si registra quando Moreo e Proia sfiorano il pallone da pochi passi su cross di Palacio, poi gli assalti finali non scalfiscono il muro brianzolo e D’Alessandro firma il 2-1 nel recupero per la festa finale.