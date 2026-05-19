Rissa con Rabiot, Rowe finalmente rompe il silenzio: “Mi ha dato un pugno, poi è sfuggita di mano...”

19 Mag 2026 - 19:48
© Foto da web

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Dopo molto tempo sulla rissa tra Rowe e Rabiot che ha portato i due giocatori lontano da Marsiglia sono circolate versioni incomplete, ricostruzioni parziali e indiscrezioni mai confermate, ma ora arriva la versione dell'inglese del Bologna, che racconta la propria verità in una lunga intervista concessa a The Athletic spiegando come tutto sia nato da una discussione con il portiere Rulli, degenerata poi in quella che De Zerbi definì una "rissa da bar". 

"Io stavo litigando con il portiere Rulli e sono volate parole pesanti. È intervenuta la sicurezza, poi si è messo in mezzo Adrien - ha raccontato Rowe - L'allenatore e Benatia (al tempo ds. ndr) non hanno visto il primo pugno che lui mi ha sferrato. Hanno pensato che fossi stato io a colpirlo per primo, ma non è andata così. Pensi che Darryl Bakola è svenuto. E la situazione è letteralmente sfuggita di mano".

Nonostante l'addio turbolento, Rowe ha parlato con grande rispetto del tecnico italiano: “Con De Zerbi ho capito a prestare tanta attenzione ai dettagli" ha detto prima di svelare i metodi di allenamento del tecnico italiano: "Erano stancanti, da morire. Ci svegliavamo alle quattro del mattino, andavamo a correre nel bosco, al freddo. Avevamo delle torce per vedere al buio. E poi ancora circuiti, sprint in salita. Non avevo mai visto niente di simile nella mia carriera". 

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