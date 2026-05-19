Rissa con Rabiot, Rowe finalmente rompe il silenzio: “Mi ha dato un pugno, poi è sfuggita di mano...”

"Io stavo litigando con il portiere Rulli e sono volate parole pesanti. È intervenuta la sicurezza, poi si è messo in mezzo Adrien - ha raccontato Rowe - L'allenatore e Benatia (al tempo ds. ndr) non hanno visto il primo pugno che lui mi ha sferrato. Hanno pensato che fossi stato io a colpirlo per primo, ma non è andata così. Pensi che Darryl Bakola è svenuto. E la situazione è letteralmente sfuggita di mano".