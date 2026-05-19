Clamoroso in Inghilterra: Southampton escluso dai playoff di Championship per il caso 'Spygate'

La finale playoff di Championship (la seconda divisione inglese) in programma sabato 23 maggio a Wembley cambia sorprendentemente programma per via di un clamoroso verdetto che ha ufficialmente escluso il Southampton a seguito dell'inchiesta della English Football League (EFL) sul cosiddetto caso "Spygate", che ha avuto come protagonista principale un analista dei Saints sorpreso a spiare una sessione di allenamento a porte chiuse del Middlesbrough prima della semifinale d'andata. Il Middlesbrough, sconfitto dal Southampton in semifinale, è stato quindi riammesso e affronterà l'Hull City per un posto in Premier League.