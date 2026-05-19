Clamoroso in Inghilterra: Southampton escluso dai playoff di Championship per il caso 'Spygate'

La pesante sanzione è scattata dopo il caso di spionaggio agli allenamenti del Middlesbrough. Il comunicato della EFL

19 Mag 2026 - 20:39
© skysportuk

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La finale playoff di Championship (la seconda divisione inglese) in programma sabato 23 maggio a Wembley cambia sorprendentemente programma per via di un clamoroso verdetto che ha ufficialmente escluso il Southampton a seguito dell'inchiesta della English Football League (EFL) sul cosiddetto caso "Spygate", che ha avuto come protagonista principale un analista dei Saints sorpreso a spiare una sessione di allenamento a porte chiuse del Middlesbrough prima della semifinale d'andata. Il Middlesbrough, sconfitto dal Southampton in semifinale, è stato quindi riammesso e affronterà l'Hull City per un posto in Premier League. 

La commissione disciplinare indipendente, gestita da Sport Resolutions, si è riunita oggi in un'udienza per esaminare il caso e oltre all’estromissione immediata dagli spareggi per la promozione in Premier League, il Southampton è stato punito anche con una penalizzazione di 4 punti da scontare nel prossimo campionato, la stagione 2026/27.

Il club ha infatti ammesso "molteplici violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altre squadre", in particolare "i regolamenti che impongono ai club di agire in buona fede e che vietano di assistere a una sessione di allenamento di un altro club nelle 72 ore precedenti una partita in programma. Le violazioni ammesse riguardano le partite contro l'Oxford United nel dicembre 2025, l'Ipswich Town nell'aprile 2026 e il Middlesbrough nel maggio 2026". Il Southampton può presentare ricorso contro la decisione entro domani.

IL COMUNICATO
Una Commissione Disciplinare Indipendente ha espulso oggi il Southampton dai play-off dello Sky Bet Championship dopo che il club ha ammesso di aver commesso diverse violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altre squadre.

Inoltre, al club è stata inflitta una penalità di quattro punti che verrà applicata alla classifica del campionato 2026/27, oltre a un richiamo in relazione a tutte le accuse.

L’effetto della decisione odierna è che il Middlesbrough viene reintegrato nei play-off 2026 e accederà alla finale dei play-off contro l’Hull City. La finale rimane in programma per sabato 23 maggio, con l’orario di inizio da confermare.

Il Southampton è stato inizialmente accusato venerdì 8 maggio, con ulteriori accuse emesse domenica 17 maggio in relazione a ulteriori violazioni durante la stagione 2025/26. Tali accuse aggiuntive sono scaturite da questioni individuate dopo l’avvio del procedimento iniziale che coinvolgeva il Middlesbrough.

Il Southampton ha ammesso le violazioni dei Regolamenti che impongono ai Club di agire con la massima buona fede e che vietano l’osservazione delle sessioni di allenamento di un altro Club entro 72 ore da una partita in programma. Le violazioni ammesse riguardano le partite contro l’Oxford United nel dicembre 2025, l’Ipswich Town nell’aprile 2026 e il Middlesbrough nel maggio 2026.

Il Southampton ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione della Commissione in conformità con il regolamento dell’EFL e le parti stanno lavorando per cercare di risolvere l’eventuale ricorso entro mercoledì 20 maggio. A seconda dell’esito, ciò potrebbe comportare un’ulteriore modifica al calendario delle partite di sabato.

L’EFL sta attualmente discutendo con tutte e tre le società in merito alle implicazioni della decisione odierna e rilascerà un ulteriore comunicato a tempo debito.

Anche le motivazioni scritte complete della Commissione saranno pubblicate a tempo debito.

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