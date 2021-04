Monza, Galliani agli ultras: "Pensato alla squadra anche in fin di vita"

Dopo l'incubo Covid, Adriano Galliani è tornato al centro sportivo di Monzello per caricare la squadra e confrontarsi con i tifosi ribadendo il supporto, la vicinanza e gli obiettivi della società. "Due giornate fa, alle 27esima, vuol dire il 70% delle partite, il Monza era secondo - ha spiegato a una delegazione della Curva Pieri -. Marciavamo a una media di due punti e non può di colpo passare a un punto nelle ultime 5 giornate". "Abbiamo creato questa squadra investendo una montagna di soldi e faremo di tutto per tornare in Serie A", ha proseguito.

twitter