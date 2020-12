Monza: Balotelli segna all'esordio, era a digiuno da 10 mesi

Solo quattro minuti per trovare il primo gol con la maglia del Monza: esordio da sogno per Mario Balotelli con la maglia biancorossa. Schierato titolare da Brocchi contro la Salernitana, l'attaccante non ha tradito le attese. Nel tridente con Boateng e Mota, ha segnato approfittando dell'errore di Mantovani per depositare in rete il cross di Carlos Augusto. Balotelli non segnava da 10 mesi e non giocava dal 9 marzo (Sassuolo-Brescia). Supermario ha così ripagato la fiducia di Galliani e Berlusconi.