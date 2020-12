Monza, Balotelli pronto per il debutto: ha perso 5 chili in 20 giorni

MONZA

L'ultimissima occasione (come la ha definita lo stesso Galliani) di Mario Balotelli è pronta a concretizzarsi: l'attaccante dovrebbe essere convocato da Brocchi per Monza-Salernitana di domani, big match di Serie B. Dopo una cura dimagrante che lo ha visto scendere di 5 chili in 20 giorni, Balo è pronto a riassaggiare il sapore di una partita da 3 punti, anche se partirà dalla panchina visto che manca da gare ufficiali da marzo. instagram

Il Corriere della Sera racconta le ultime settimane del 30enne divise tra hotel (visto che nel "patto" con Galliani si era dovuto convincere ad abitare entro 30 km da Monza e non a Brescia come avrebbe voluto), autista (che lo accompagna agli allenamenti "altrimenti mi perdo) e dieta, nella quale lo stesso ad dei brianzoli si è speso in prima persona.

Balotelli infatti ha mandato ogni mattina a Galliani la foto del display della bilancia per certificare i progressi sulla riduzione della massa grassa: "Mi sembra molto motivato, è arrivato con le migliori intenzioni e ora dipende solo da lui" commenta l'ex dirigente del Milan.