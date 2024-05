L''Ascoli retrocede, pesanti scontri fuori lo stadio: volano bottiglie e fumogeni

Dopo 9 anni l'Ascoli è retrocesso in Serie C. Ai bianconeri non è bastato il successo nell'ultima gara stagionale col Pisa in casa: a fine partita è scoppiata la rabbia dei tifosi. Gli ultras hanno prima lanciato dei fumogeni verso la tribuna di casa impedendo a dirigenti e squadre di lasciare l'impianto (è stato possibile solo sul tardi) e successivamente si sono scontrati con la polizia nelle vie antistanti l'impianto della città marchigiana. I circa cinquecento sostenitori hanno lanciato bombe carta, bottiglie e non solo verso le forze dell'ordine, le quali hanno usato i lacrimogeni per disperdere i facinorosi.