Il Parma vede la Serie A: le combinazioni per festeggiare oggi col Bari

SERIE B

I ducali chiamati a fare punti, ma dipenderà anche da Como e Venezia, le due inseguitrici

© Getty Images Dopo tre stagioni in Serie B, il Parma è vicino a vedere la luce. Ossia a ritrovare la Serie A, persa nel 2021. I ducali, da mesi al comando della cadetteria, potrebbero festeggiare già oggi in casa del Bari in un match che si preannuncia tiratissimo. I galletti infatti, sono terz'ultimi in classifica, a forte rischio retrocessione. Gli emiliani, in prima posizione a quota 73 punti, scenderanno in campo alle ore 18, già conoscendo quindi il risultato delle due concorrenti alla promozione diretta, ossia Como e Venezia, impegnate rispettivamente con Cittadella e Catanzaro, e distanti cinque e sei punti dalla vetta.

Anche dai risultati di quest'ultimi dipenderà l'eventuale festa odierna del Parma: i gialloblù sono chiamati a vincere sperando in una non vittoria di Como e Venezia. Ma attenzione alla seconda soluzione: se i lombardi o i lagunari perdessero invece, ai ducali basterebbe anche solo un pareggio. Se una delle combinazioni dovesse realizzarsi, il Parma si ritroverebbe in A con due giornate di anticipo: per l'allenatore Fabio Pecchia si tratterebbe della terza promozione dopo quelle con Verona (2016-2017) e Cremonese (2021-2022).