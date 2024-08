Il Brescia comincia vincendo: Adorni stende il Palermo allo scadere 

SERIE B

Dopo un lungo assedio nella ripresa, Adorni firma il successo delle Rondinelle. Finisce 1-0 al Rigamonti

Il Brescia omaggia Danesi e De Gennaro dopo l'oro olimpico: le FOTO









In occasione dell'esordio di campionato di Serie B tra Brescia e Palermo, prima del fischio d'inizio, lo stadio Mario Rigamonti di Brescia ha festeggiato due delle tre medaglie d'oro olimpiche bresciane targate Roncadelle. Sul prato dello stadio sono scesi Anna Danesi e Giovanni De Gennaro omaggiati di un mazzo di fiori dal capitano del Brescia Dimitri Bisoli e il vice Andrea Cistana. 1 di 6 © IPA SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si apre con una vittoria il campionato di Serie B del Brescia che, dopo l'eliminazione immediata nei playoff della scorsa stagione, vuole inseguire la promozione. Le Rondinelle coronano il loro dominio nella ripresa, vanificato dagli errori sottoporta e dalle parate di Desplanches, solo all'89'. La rete decisiva porta la firma di Davide Adorni, che incorna come un centravanti sul cross di Dickmann e firma l'1-0 su uno spento Palermo.

Si apre con la vittoria del Brescia, sotto gli occhi delle medaglie d'oro olimpiche Giovanni De Gennaro (K1 slalom) e Anna Danesi (volley), la stagione della Serie B. Le Rondinelle sconfiggono infatti 1-0 il Palermo nel primo duello tra formazioni che ambiscono alla promozione. Dopo un avvio equilibrato, spingono i rosanero. A Insigne, Brunori e compagni difetta però la precisione, e lo stesso discorso vale per i rivali. Le Rondinelle hanno in Bisoli il loro ultimo baluardo a protezione della difesa e in Galazzi l'anima offensiva, ma non riescono a sfondare. Il primo tempo è avaro di emozioni e privo di reali occasioni, con un unico sussulto: Alfred Gomis alza bandiera bianca al 37' dopo uno scontro con Borrelli, dentro Desplanches tra i pali del Palermo.

Nella ripresa le occasioni, invece, non mancano. Ci pensa il Palermo a stappare la sfida, sfiorando la rete con Ranocchia: bravo Lezzerini con la mano di richiamo. Sbagliano Bertagnoli e Borrelli, coi rosanero che progressivamente si spengono e rischiano: Desplanches evita il gran gol di Verreth dalla distanza. I siciliani rischiano ancora sulle chances di Borrelli e Besaggio, poi vengono puniti all'89': il Brescia passa con l'incornata di Adorni, che sfrutta al meglio lo splendido cross di Dickmann. Gioco, partita e incontro. Il Brescia vince 1-0 e conquista i primi tre punti di questa Serie B, Palermo ko.