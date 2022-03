Serie B: la Cremonese vola in testa, colpi esterni per Pisa, Monza e Spal

SERIE B

Grigiorossi primi in classifica grazie al 2-1 sul Brescia, i toscani superano 1-0 il Pordenone mentre i ferraresi espugnano Como 2-0, impresa dei brianzoli a Cittadella

La Cremonese si porta in testa alla classifica della Serie B dopo la 28esima giornata: i grigiorossi vincono 2-1 nel finale sul Brescia. Vittorie esterne per Pisa, Monza e Spal. I toscani superano 1-0 un Pordenone sempre più ultimo mentre i brianzoli mettono a segno l’impresa a Cittadella: con due uomini in meno, raggiungono il 2-1 nel recupero. Finisce 2-0 per i ferraresi in casa del Como. Frena invece il Parma 1-1 al Tardini con la Reggina. Getty Images

CREMONESE-BRESCIA 2-1

La Cremonese vola in testa alla classifica grazie al successo in rimonta al fotofinish sul Brescia, che invece scivola al quarto posto. Avvio spumeggiante con le Rondinelle che passano in vantaggio con Cistana al 23’ e l’immediato pareggio grigiorosso di Gaetano al 31’. La partita è veloce e le squadre giocano a viso aperto, c’è grande equilibrio ma proprio quando il pari sembra scritto arriva il lampo di Di Carmine al minuto 87’ che condanna Inzaghi alla prima sconfitta dopo undici partite.

CITTADELLA-MONZA 1-2

Piccola impresa del Monza che con due uomini in meno per gran parte del secondo tempo riesce a strappare tre punti a Cittadella. Brianzoli avanti al 13’ con Valoti e raggiunti al 38’ dal rigore di Baldini. In avvio di ripresa la partita viene stravolta nel giro di quattro minuti tra il 54’ e il 58’ con le espulsioni di Carlos Augusto e Donati per il Monza, entrambe per doppia ammonizione, ma i veneti non ne approfittano e allora in pieno recupero vengono puniti dal clamoroso 2-1 di Ciurria.

COMO-SPAL 0-2

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Spal che espugna Como e si allontana dalla zona playout, mentre la squadra di Gattuso aumenta a quattro le partite consecutive senza vincere. Ospiti avanti al 32’ con Vido e poi bravi ad alzare il muro respingendo i tentativi di pareggio dei padroni di casa, al 71’ arriva quindi il raddoppio di Melchiorri che di fatto chiude il match.

PARMA-REGGINA 1-1

Un punto ciascuno per Parma e Reggina ed entrambe si tengono a distanza di sicurezza dalla zona playout. Sono gli emiliani a passare in vantaggio al 20’ con Brunetta, ma la squadra di Iachini non ammazza la partita e allora a metà ripresa arriva il pari di Lombardi. Inutili gli assalti finali dei padroni di casa.

PORDENONE-PISA 0-1

Seconda vittoria di fila per il Pisa che raggiunge momentaneamente il Lecce in classifica e riprende ufficialmente la corsa per un posto in Serie A dopo un periodo di alti e bassi. Pordenone invece sempre più ultimo e ormai in una crisi senza fine. E’ Torregrossa al 26’ a siglare il gol decisivo per i toscani, i neroverdi ci mettono il cuore ma non basta per raddrizzare la partita.