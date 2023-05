Playoff Serie B: Lapadula trascina il Cagliari, è semifinale col Parma

playoff serie b

All'Unipol Domus decide la doppietta del capocannoniere del campionato: Ranieri sfiderà Buffon per l'accesso alla finale

© italyphotopress Sarà Parma-Cagliari la seconda semifinale dei playoff di Serie B: all'Unipol Domus, infatti, i sardi battono 2-1 il Venezia. Il protagonista assoluto è Gianluca Lapadula: il capocannoniere della Regular Season segna una doppietta tra il 14' e il 18' regalando il passaggio del turno ai suoi e la doppia sfida ai crociati di Buffon. La rete al 52' di Pierini, invece, non basta a rimettere in corsa i lagunari, che finiscono la stagione.

Nel momento più importante, ecco Gianluca Lapadula, che si dimostra leader, capocannoniere e miglior giocatore del campionato firmando la doppietta che permette al Cagliari di battere 2-1 il Venezia, centrando la semifinale playoff con il Parma. La sfida è nettamente indirizzata già dopo 18 minuti, dopo le due reti dell'italo-peruviano. La prima arriva al 14' ed è un perfetto colpo di testa sul cross dalla destra di Nandez. La seconda, invece, è una giocata da opportunista puro, dopo la frittata difensiva commessa dai centrali dei lagunari. La partita sembra già nettamente indirizzata, ma a riaprirla al 52' ci pensa Pierini, inserito da Vanoli ad inizio ripresa al posto di uno spento Candela, con anche Milanese in campo per Andersen. La rete del 2-1 è un potente e preciso colpo di testa su cross di Ellertson. Gli ospiti cercano fino alla fine il gol per prolungare la sfida ai supplementari, ma il 2-2 non arriva. Il Cagliari di Ranieri sfiderà così il Parma di Pecchia e Gianluigi Buffon: andata il 30 maggio ancora all'Unipol Domus, ritorno il 3 giugno al Tardini. Chi vince continua a coltivare il sogno della promozione in Serie A. Finisce poco dopo la Regular Season, invece, l'annata del Venezia.

