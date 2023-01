Gianluigi Buffon compie 45 anni con il sogno del ritorno in Serie A

Gianluigi Buffon compie 45 anni, da giocatore anche se non in campo: infatti salterà Cosenza-Parma per infortunio. Il club gialloblù comunque ha fatto gli auguri al portierone che ha ancora un anno di contratto e insegue l'ultimo sogno della sua carriera, cioè tornare in Serie A con la maglia della sua prima squadra. Dopo 961 presenze in carriera (contando solo i club, aggiungendo le partite in maglia azzurra si sfonda abbondantemente quota 1100) sarebbe il modo giusto per salutare il calcio, nel quale ha assunto da tempo il ruolo di leggenda. Anche se per uno come Buffon, che vorrebbe giocare fino a 50 anni, meglio non affrontare mai il discorso ritiro...