Juventus-Napoli, la moviola: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"

"Bremer-Hojlund siamo molto al limite. Io vedo un braccio attorno al collo di Hojlund, che è vero che si lascia andare facilmente ma il contatto c'è e avviene ancor prima che parta il pallone. Vergara-Kalulu invece non c'è niente secondo me perché Vergara si lascia andare. Ma Bremer-Hojlund il contatto è evidente". Così l'ex arbitro Luca Marelli, opinionista di Dazn, sul contatto in area bianconera nel finale di primo tempo che ha provocato le proteste di giocatori e panchina del Napoli.