Rimonte, false partenze e gol giovani per Mancini: cosa ci ha detto finora la terza di Serie A

Le prime due giornate avevano fatto registrare la bellezza di 11 vittorie esterne su 20 partite (pari al 55 per cento). Fattore campo in leggero miglioramento finora in questo terzo turno che finora ha visto i successi fuori casa solo di Como e Torino. Ma la terza giornata - soprattutto nelle sfide di venerdì e sabato - regala un’altra curiosità: quella delle vittorie in rimonta. Venerdì sera a Marassi il Como la ribalta e vince 4-1 dopo che il Genoa era andato in vantaggio con Osmajic. Sabato i gol granata di Mandragora e Adams rendono vana l’iniziale rete viola di Pellegrino e così il Torino batte 2-1 la Fiorentina al Franchi. Hermoso e Soulè rimediano al gol di Ederson all’Olimpico per il successo 2-1 della Roma sull’Atalanta. Addirittura l’Inter batte il Napoli 3-2 a San Siro dopo l’iniziale doppio svantaggio di Politano e Hojlund grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Thuram.