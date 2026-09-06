Fiorentina, esonerato Fabio Grosso. Thiago Motta in pole per sostituirlo

06 Set 2026 - 23:42
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La Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato. 

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

Un inizio di campionato difficilissimo per Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina: 3 sconfitte (di cui due casalinghe contro Frosinone e Torino), nove gol subiti e un solo gol fatto. I fischi raccolti al termine dell'ultima sfida al Franchi persa contro il Toro avevano lasciato presagire un qualcosa di negativo, ma non a un esonero così repentino. Salta, così, la prima panchina della Serie A 2026/2027, in attesa di capire chi prenderà il posto i Grosso. 

Thiago Motta come sostituto?

 A pochi minuti dall'esonero di Grosso, si parla già di possibili sostituti. Il più credibile, al momento, sarebbe Thiago Motta. Pur non essendoci stati ancora contatti ufficiali tra la società viola e l'ex allenatore bianconero, le prime valutazioni avrebbero portato a questo nome. 

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