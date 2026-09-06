Frosinone, Raimondo e Kvernadze affondano il Venezia | Lontani salva il Parma con il Monza

La domenica della 3ª giornata di Serie A vede la vittoria per 3-2 del Frosinone sul Venezia e il pareggio per 1-1 tra Parma e Monza. A far esultare Alvini per primo, nella sfida tra ciociari e lagunari, è Raimondo, autore della sua seconda doppietta nelle ultime due partite: il centravanti italiano colpisce di testa al 21’ e appoggia poi in rete il raddoppio al 39’, salendo così già a quota quattro reti in campionato. Stroppa prova allora a ravvivare la propria squadra all’intervallo, operando diversi cambi, e al 66’ Yeboah (uno dei nuovi entrati) accorcia le distanze con un bel gol, mentre al 74’ è Sagrado a pareggiare i conti. Oyono si deve, invece, arrendere alla respinta del palo pochi minuti più tardi, ma poi serve il pallone che Kvernadze trasforma nella rete della vittoria all’83’ del Frosinone, che sale così a 6 punti. Sempre a zero resta il Venezia.



Nel match tra ducali e brianzoli, è invece Robinson a portare avanti gli ospiti al 38’: l’inglese trafigge Corvi con un gran mancino a giro sul palo lontano, dopo le tante occasioni sprecate da entrambe le squadre nel corso del primo tempo. Il Parma però non ci sta e, dopo il montante colpito da Colpani, è Lontani a pareggiare al 60’ per la formazione di Cuesta, con un destro piazzato sul secondo palo. Il triplice fischio ufficializza, dunque, il pari, con Parma e Monza che muovono così entrambi le rispettive classifiche, conquistando tutte e due il primo punto del loro campionato.