Frosinone, Raimondo e Kvernadze affondano il Venezia | Lontani salva il Parma con il Monza

La domenica della 3ª giornata di Serie A vede la vittoria per 3-2 del Frosinone sul Venezia e il pareggio per 1-1 tra Parma e Monza. A far esultare Alvini per primo, nella sfida tra ciociari e lagunari, è Raimondo, autore della sua seconda doppietta nelle ultime due partite: il centravanti italiano colpisce di testa al 21’ e appoggia poi in rete il raddoppio al 39’, salendo così già a quota quattro reti in campionato. Stroppa prova allora a ravvivare la propria squadra all’intervallo, operando diversi cambi, e al 66’ Yeboah (uno dei nuovi entrati) accorcia le distanze con un bel gol, mentre al 74’ è Sagrado a pareggiare i conti. Oyono si deve, invece, arrendere alla respinta del palo pochi minuti più tardi, ma poi serve il pallone che Kvernadze trasforma nella rete della vittoria all’83’ del Frosinone, che sale così a 6 punti. Sempre a zero resta il Venezia.
Nel match tra ducali e brianzoli, è invece Robinson a portare avanti gli ospiti al 38’: l’inglese trafigge Corvi con un gran mancino a giro sul palo lontano, dopo le tante occasioni sprecate da entrambe le squadre nel corso del primo tempo. Il Parma però non ci sta e, dopo il montante colpito da Colpani, è Lontani a pareggiare al 60’ per la formazione di Cuesta, con un destro piazzato sul secondo palo. Il triplice fischio ufficializza, dunque, il pari, con Parma e Monza che muovono così entrambi le rispettive classifiche, conquistando tutte e due il primo punto del loro campionato.
FROSINONE-VENEZIA 3-2
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 7, Calvani 6,5, Cittadini 6 (79’ Monterisi sv), Bracaglia 6; Masini 6,5, Calò 6,5 (88’ Amey sv); Fini 6 (57’ Ghedjemis 6), Schmid 6 (57’ Cichella 6), Kvernadze 7; Raimondo 7,5 (80’ Birligea sv). A disposizione: Pisseri, Desplanches, Zerbin, El Azzouzi, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek, Tchato. All. Alvini
Venezia (3-5-2): Stankovic 6,5; Schingtienne 5, Halhal 5, Bella-Kotchap 6 (16’ Sagrado 7); Hainaut 6,5, Sohm 5,5 (46’ Fernandez 6), Busio 6,5, Kike Perez 6, Haps 5,5 (76’ Moreno sv); A. Rrahmani 5,5 (46’ Yeboah 7), Adams 5,5 (71’ Lauerbach 6). A disposizione: Montipò, Fanne, Correia, Helgason, Dagasso, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Gomes. All. Stroppa
Arbitro: Perri
Marcatori: 21’ e 39’ Raimondo (F), 66’ Yeboah (V), 74’ Sagrado (V), 83’ Kvernadze (F)
Ammoniti: Schmid (F), Halhal (V), Busio (V), Sohm (V), Oyono (F), Moreno (V)
Note: ammonito in panchina Stroppa (V)
LE STATISTICHE OPTA DI FROSINONE-VENEZIA
Il Frosinone ha vinto almeno due delle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia.
Dopo il successo contro la Fiorentina, il Frosinone ha vinto due partite di fila per la sua seconda volta in Serie A, la prima dall’aprile 2019 sotto la guida di Marco Baroni (3-2 v Parma e 0-1 v Fiorentina).
Antonio Raimondo (22 anni e 172 giorni) è il giocatore più giovane a realizzare una marcatura multipla per due presenze di fila di Serie A da Dusan Vlahovic (22 anni e 100 giorni) nel maggio 2021, con la maglia della Fiorentina (doppiette v Bologna e Lazio in quel caso).
Antonio Raimondo è il primo giocatore italiano a realizzare almeno una marcatura multipla per due presenze consecutive di Serie A da Domenico Berardi nell'aprile 2021: con il Sassuolo, doppiette contro Torino e Fiorentina.
Antonio Raimondo (quattro - doppietta sia contro la Fiorentina che contro il Venezia) è il primo giocatore a segnare più di due gol nelle prime tre presenze in Serie A con la maglia del Frosinone.
Dall’inizio della scorsa stagione, tra i giocatori italiani, solamente Mohamed Alì Zoma (18) e Andrea Adorante (17) hanno realizzato più gol di Antonio Raimondo tra i cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni: 15, al pari di Antonio Di Nardo.
Il Venezia ha perso ciascuna delle prime tre partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1949/50 e il 2000/01.
Il Venezia non vince da 28 trasferte consecutive in Serie A (10N, 18P); solo quattro squadre del massimo campionato hanno una striscia aperta senza successi esterni più lunga: Ternana (30), Ancona (34), Lecco (34) e Casale (38) – a quota 28 anche il Messina.
Il Venezia ha perso una trasferta di Serie A realizzando almeno due gol solo per la quinta volta negli anni 2000, la prima dal febbraio 2025 (2-3 v Udinese in quel caso).
Dopo il 3-0 contro la Fiorentina, il Frosinone ha segnato più di due gol per due partite consecutive di Serie A per la seconda volta nella sua storia, la prima dall’ottobre 2018 (3-3 v Empoli e 3-0 v SPAL in quel caso, con Moreno Longo in panchina).
Secondo assist in Serie A per Anthony Oyono, il primo dal 26 novembre 2023: sempre con la maglia del Frosinone, passaggio vincente per Matías Soulé contro il Genoa in quel caso.
Secondo assist in Serie A per Patrizio Masini, il primo dall'8 marzo 2026: con la maglia del Genoa, passaggio vincente per Vítinha contro la Roma al Ferraris.
Seconda rete in Serie A per John Yeboah, la prima dal 20 aprile 2025 (contro l'Empoli in quel caso); in particolare, il classe 2000 torna a segnare in campionato per la prima volta dall'1 maggio scorso (al Picco contro lo Spezia in Serie BKT).
Dal suo esordio in Serie A con il Venezia (2024/25), John Yeboah è il giocatore che ha preso parte a più gol in campionato con i veneti: 22, frutto di 12 reti e 10 assist tra la Serie A e la Serie B.
Dopo l'assist contro la Fiorentina per Antonio Raimondo, Giorgi Kvernadze ha preso parte ad almeno una rete per due presenze consecutive di campionato per la quarta volta con il Frosinone, la prima dallo scorso febbraio (coinvolto in una rete per tre gare di fila in Serie B).
Richie Sagrado ha trovato la via del gol con la maglia del Venezia solo per la seconda volta in campionato, la prima dallo scorso 1 maggio (in Serie B al Picco contro lo Spezia in quel caso).
Gianluca Busio è tornato a servire un assist in Serie A per la prima volta dal 21 novembre 2021: passaggio vincente per David Okereke in Bologna-Venezia.
PARMA-MONZA 1-1
Parma (4-3-3): Corvi 7; Delprato 6, Troilo 6, Diego Carlos 5,5 (46’ Valenti 6), Valeri 6,5; Fabbian 5,5 (46’ Frigan 6), Keita 6, Ordonez 5,5 (46’ Sierro 6); Britschgi 6 (78’ Almqvist sv), Romero 5,5 (56’ Lontani 7), Toure 6. A dispozione: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Cremaschi, Elphege, De Martis, Carboni, Konate, Drobnic. All. Cuesta
Monza (3-4-2-1): Thiam 5,5; Kouadio 6 (81’ Bakoune sv), Lucchesi 6,5, Carboni 6 (81’ Maye sv); Birindelli 6, Akinsanmiro 6, Folorunsho 5,5, Mangas 6,5; Forson 5,5 (54’ Colpani 6), Robinson 7 (81’ Mout sv); Mota 6 (62’ Colombo 5,5). A disposizione: Tornqvist, Strajnar, Goglichidze, Antov, Ondoa. All. Juric
Arbitro: La Penna
Marcatori: 38’ Robinson (M), 60’ Lontani (P)
Ammoniti: Folorunsho (M), Keita (P), Colombo (M), Almqvist (P)
LE STATISTICHE OPTA DI MONZA-PARMA
Il Monza non pareggiava in Serie A proprio dal match contro il Parma del 15 marzo 2025, 1-1 anche in quel caso.
Dall’inizio del 2026, solo la Fiorentina (9) ha pareggiato più partite in Serie A del Parma (otto, di cui cinque per 1-1).
Per il Parma stesso bottino dello scorso campionato dopo le prime tre giornate: un punto conquistato.
Il Monza non collezionava almeno 15 tiri in un match giocato in trasferta in Serie A dal febbraio 2024 contro la Salernitana.
Simone Lontani è l’unico giocatore nato dal 2008 in poi ad aver trovato il gol nei maggiori cinque campionati europei 26/27 e il secondo nato dal 2008 in poi ad aver segnato una rete in Serie A dopo Francesco Camarda.
Solo Simone Lontani (gennaio 2008), Rodrigo Mora (maggio 2007) è più giovane di Jay Robinson (marzo 2007) tra i marcatori di questa Serie A 26/27.
Solo Valentin Carboni (18 anni e 217 giorni) è più giovane di Jay Robinson (19 anni e 175 giorni) tra i marcatori del Monza nella sua storia in Serie A.
Prima di Jay Robinson, l’ultimo giocatore del Monza a segnare un gol da fuori area era stato Keita Baldè contro l’Inter l’8 marzo 2025.
Prima di Ricardo Mangas, l’ultimo giocatore del Monza a fornire un assist in due presenze consecutive di Serie A era stato Pedro Pereira nel dicembre 2023.