Sassuolo, Aquilani: "Dispiace non aver vinto, ma la strada è quella giusta"

"Dispiace, siamo arrivati oltre il 90° e volevamo portarla a casa ma mi è piaciuto molto lo spirito e anche la gestione. Ci sono spunti interessanti, abbiamo margini di crescita importanti e la consapevolezza del fatto che già lo stiamo facendo". Queste le prime parole di Alberto Aquilani dopo il pari esterno col Bologna. Un pareggio amaro per il Sassuolo, andato avanti per due volte e poi raggiunto nel finale dal gol di Dovbyk, ma l'ex centrocampista rimane soddisfatto della prestazione: "Il possesso sterile non ci piace. Quando recuperiamo palla vogliamo gestirla, i ragazzi stanno apprendendo in modo veloce. Dico che ci sono margini perché noi abbiamo tante occasioni da gol e tanti giocatori forti davanti, deve entrare nella loro testa la consapevolezza perché possono incidere ancora di più. "Ho la fortuna di aver trovato ragazzi seri e curiosi, che si sono messi a disposizione accettando e condividendo un'idea. Poi tutto deve essere finalizzato al risultato, oggi siamo arrabbiati ma la strada è questa. Ho comunque la fortuna di avere giocatori bravi".