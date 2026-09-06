Juve, Locatelli: "Serve più cattiveria sotto porta"

06 Set 2026 - 23:59
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Il capitano della Juve Manuel Locatelli applaude i subentrati: "Sono entrati bene, è un aspetto che fa bene al gruppo perché la stagione è lunga e servono tutti ed è stata importante la reazione che abbiamo avuto dopo lo svantaggio. Il mio cambio? C'è stato un errore di comunicazione". Sugli obiettivi stagionali: "Di certo è una Juve che deve fare meglio dell'anno scorso, serve essere ambiziosi e cercare di vincere più partite possibili - aggiunge ai microfoni di Dazn - e poi dobbiamo migliorare sotto porta: serve più cattiveria, ci portiamo dietro il fatto di non sfruttare le occasioni che creiamo e dobbiamo cercare di tenere più palla".

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