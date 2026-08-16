Così Lontani, così vicini... Da Croci a Camarda, i nuovi bomber azzurri crescono

Con i suoi 16 anni e 44 giorni, Federico Croci, in campo nel finale di Fiorentina-Benevento, è il più giovane esordiente nella storia viola (il mitico Antognoni ne aveva 18 quando giocò con i grandi per la prima volta...). Croci ha già un contratto fino al 2029, a Firenze si parla di lui da tempo. Per caratteristiche tecniche e caratteriali (tanta classe, poche parole) è stato addirittura paragonato a Roberto Baggio.