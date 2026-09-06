Serie A, Juventus-Milan 1-1: Gatti riacciuffa i rossoneri al 92’

- Juventus e Milan hanno pareggiato tre gare di fila di Serie A per la prima volta da novembre 1973 (quattro in quell’occasione).

- La sfida tra Juventus e Milan in Serie A si è conclusa con almeno un gol per parte per la prima volta dal 19 settembre 2021 (1-1).

- Il Milan ha evitato la sconfitta in una gara di Serie A in cui ha effettuato al massimo quattro tiri per la prima volta negli ultimi 20 anni.

- Tutte le otto reti di Federico Gatti in Serie A sono state segnate contro avversarie differenti.

- Tre delle otto reti di Federico Gatti in Serie A sono arrivate nei minuti di recupero del secondo tempo.

- A 19 anni e 319 giorni, Alphadjo Cissè è diventato il giocatore più giovane a trovare il gol nelle sue prime due gare esterne con il Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

- Il gol di Alphadjo Cissè è il primo segnato dal Milan contro la Juventus in Serie A a partire dal centro di Olivier Giroud, il 28 maggio 2023.

- Prima di Alphadjo Cissè, gli ultimi giocatori che hanno segnato fuori casa contro Torino e Juventus nella stessa stagione di Serie A erano stati Brahim Díaz e Ante Rebic nel 2020/21.

- La Juventus ha colpito quattro legni in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più (alla pari dell'Inter).

- Kerim Alajbegovic (18 anni, 350 giorni) è il più giovane calciatore della Juventus a giocare da titolare un incontro di Serie A a partire da Kenan Yildiz nel dicembre 2023 (18 anni, 233 giorni contro il Frosinone).