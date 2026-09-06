Serie A, Juventus-Milan 1-1: Gatti riacciuffa i rossoneri al 92’

© Getty Images
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Un punto per parte tra Juventus e Milan, nella terza giornata di Serie A il match dell’Allianz Stadium finisce 1-1 con una rimonta nel finale. Nel corso del primo tempo i bianconeri cercano di innescare spesso Conceicao, ma al 25’ l’occasione più ghiotta arriva sul sinistro di Locatelli, che spreca da ottima posizione. L’unico tiro dei rossoneri è un mancino impreciso di Rabiot, mentre Maignan deve bloccare una conclusione di conclusioni di Nico Gonzalez. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, e a inizio ripresa le cose non cambiano: poco prima dell’ora di gioco ci riprova ancora Conceicao su una palla persa da Musah, ma il suo sinistro forte dal limite dell’area si stampa sul palo. Amorim cambia tutta la trequarti verso l’ora di gioco, e al 68’ l’equilibrio si rompe: dopo una palla persa da Kolo Muani il neo entrato Chukwueze (al posto di un Moreira ancora spaesato) conduce il contropiede e cambia gioco per l’altro neoentrato Cisse, che dopo un controllo perfetto rientra sul suo destro e buca Vicario sul palo lontano. Spalletti prova a rispondere inserendo Woltemade, che non va distante dal pareggio all’84’. La mossa della disperazione di Spalletti è inserire Gatti quasi come centravanti aggiunto, e la scelta del tecnico paga: al 92’ il cross di Koopmeiners trova la testa dell’ex Frosinone, che beffa i rossoneri e firma il definitivo 1-1. Juventus e Milan salgono a 7 punti, insieme al Como e a -2 da Inter e Roma.
IL TABELLINO
Juventus-Milan 1-1
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik (dal 43’ st Gatti); Locatelli, Douglas Luiz (dal 31’ st Woltemade); Conceicao (dal 43’ st Zhegrova), Nico Gonzalez (dal 19’ Koopmeiners), Alajbegovic (dal 19’ Boga); Kolo Muani. All. Spalletti. A disp. Grabara, Pinsoglio, Kelly, Rugani, Owusu, Pagnucco.
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila (dal 43’ st F. Terracciano), De Winter, Pavlovic; Moreira (dal 16’ st Cisse) , Modric (dal 37’ st Jashari), Musah, Estupinan; Rabiot (dal 16’ st Chukwueze), Saelemaekers (dal 16’ st Loftus-Cheek); Ramos. All. Amorim. A disp. Torriani, P. Terracciano, Diawara, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Hutchinson, Camarda, Pulisic.
Arbitro: Mariani.
Marcatori: 68’ Cisse (M), 92’ Gatti (J).
Ammoniti: Gatti (J); Estupinan (M), De Winter (M), Cisse (M).
Espulsi: -
LE STATISTICHE DI OPTA SU JUVENTUS-MILAN
- Juventus e Milan hanno pareggiato tre gare di fila di Serie A per la prima volta da novembre 1973 (quattro in quell’occasione).
- La sfida tra Juventus e Milan in Serie A si è conclusa con almeno un gol per parte per la prima volta dal 19 settembre 2021 (1-1).
- Il Milan ha evitato la sconfitta in una gara di Serie A in cui ha effettuato al massimo quattro tiri per la prima volta negli ultimi 20 anni.
- Tutte le otto reti di Federico Gatti in Serie A sono state segnate contro avversarie differenti.
- Tre delle otto reti di Federico Gatti in Serie A sono arrivate nei minuti di recupero del secondo tempo.
- A 19 anni e 319 giorni, Alphadjo Cissè è diventato il giocatore più giovane a trovare il gol nelle sue prime due gare esterne con il Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
- Il gol di Alphadjo Cissè è il primo segnato dal Milan contro la Juventus in Serie A a partire dal centro di Olivier Giroud, il 28 maggio 2023.
- Prima di Alphadjo Cissè, gli ultimi giocatori che hanno segnato fuori casa contro Torino e Juventus nella stessa stagione di Serie A erano stati Brahim Díaz e Ante Rebic nel 2020/21.
- La Juventus ha colpito quattro legni in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più (alla pari dell'Inter).
- Kerim Alajbegovic (18 anni, 350 giorni) è il più giovane calciatore della Juventus a giocare da titolare un incontro di Serie A a partire da Kenan Yildiz nel dicembre 2023 (18 anni, 233 giorni contro il Frosinone).