Juve-Milan, c'è "step on foot" su Kolo Muani prima del gol di Cisse?

Spalletti però non recrimina e sta con la scelta di campo: "Il contatto tra Kolo Muani e De Winter da cui è nato il gol del Milan? Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, ci si adegua a ciò che si trova in giro per il mondo. Questi non sono falli, gli arbitri non li fischiano ed è giusto non fischiarli. È tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose. Voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino all'ultimo",