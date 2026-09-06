Juve-Milan, c'è "step on foot" su Kolo Muani prima del gol di Cisse?

06 Set 2026 - 23:55
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C'è un episodio dubbio anche in Juve-Milan. Nell'azione che porta poi al gol di Cisse, fa discutere il contatto tra Koni De Winter e Randal Kolo Muani. Il difensore rossonero affonda l'intervento per fermare l'attaccante francese: dalle immagini sembra esserci uno step on foot, seppur parziale. Il tallone destro dell'ex Genoa va infatti sulla punta del piede di Kolo Muani. Il contatto c'è, forse troppo leggero per andare al monitor viste le nuove linee guida volute da Orsato. Un anno fa, molto probabilmente, il gol del giovane esterno italiano sarebbe stato annullato in seguito a on field review. 

Spalletti però non recrimina e sta con la scelta di campo: "Il contatto tra Kolo Muani e De Winter da cui è nato il gol del Milan? Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, ci si adegua a ciò che si trova in giro per il mondo. Questi non sono falli, gli arbitri non li fischiano ed è giusto non fischiarli. È tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose. Voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino all'ultimo",

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