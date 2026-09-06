LE PAGELLE DEL MILAN

Juve-Milan, le pagelle dei rossoneri: Cisse merita più spazio. Rabiot in serata no, Modric anonimo e Moreira pasticcione

I voti dei giocatori rossoneri nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Juve

di Matteo Dotto
06 Set 2026 - 23:03
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Juve-Milan, le pagelle dei rossoneri:

MAIGNAN 6.5 - Ammortizza due tiri mancini di Conceicao, nella ripresa è salvato dal palo sul tiro del portoghese

GILA 6.5 - Solido e autoritario, esce per una botta al ginocchio (dal 42 st Terracciano SV)

DE WINTER 7 - Non sbaglia niente, chiusure puntuali e tempismo negli anticipi. 

PAVLOVIC 6 - Partita onesta in trincea.

MOREIRA 4.5 - Pasticcione e confusionario, perde tanti palloni e quando trova spazio per crossare lo fa quasi sempre fuori misura
(dal 15 st Chukwueze 6.5 - Bella l'apertura per il gol di Cisse).   

MUSAH 5 - Perde un sacco di palloni ma corre per due.

MODRIC 6 - Regia pulita e un po' anonima, senza guizzi ma senza errori
(dal 36 st Jashari SV). 

ESTUPINAN 5.5 - Partita senza infamia e senza lode.

RABIOT 5 - Lezioso, non incide mai, regala alla Juve un corner con un incredibile passaggio indietro
(dal 15 st Loftus Cheek 5 - Regala fisicità in mezzo ma si fa sorprendere da Gatti in occasione del gol del pareggio)

SAELEMAEKERS 5 - Si vede poco in costruzione, perde parecchi palloni
(dal 15 st Cisse 7 La prima palla che tocca la mette dentro. Freddo e preciso, Torino gli porta bene: aveva segnato ai granata il suo primo gol in A)

RAMOS 5.5 - Si muove lungo tutto il fronte d'attacco ma non punge.

AMORIM 6 - La squadra ha una sua fisionomia, ma fatica a costruire azioni da gol.  

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