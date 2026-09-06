Abodi: "Il dolore non si cancella, ma lo spirito di Chiara continua a vivere attraverso lo sport"

Durante il Memorial Chiara Costanzo:"ingresso a offerta libera con l'intero ricavato che sarà devoluto alla Fondazione Chiara Costanzo ETS

06 Set 2026 - 15:36
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