Serie A, le partite di oggi: Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio

Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Juventus-Milan 1-1. Oggi la giornata si chiude con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio: Terza giornata. Genoa-Como 1-4; Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1; Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2, Juventus-Milan 1-1; Lunedì 7 settembre: ore 18.00 Cagliari-Lecce, ore 20.45 Udinese-Lazio. Classifica: Inter, Roma 9, Como, Juventus, Milan 7, Atalanta, Lazio, Frosinone 6, Udinese, Sassuolo 4, Napoli, Cagliari, Lecce, Torino 3, Parma, Monza, Bologna 1, Venezia, Genoa, Fiorentina 0. Quarta giornata. Venerdì 11 settembre: ore 20.45 Venezia-Fiorentina; Sabato 12 settembre: ore 15.00 Genoa-Frosinone, ore 18.00 Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus, ore 20.45 Atalanta-Cagliari; Domenica 13 settembre: ore 12.30 Torino-Roma, ore 15.00 Como-Parma, Lecce-Monza, ore 18.00 Napoli-Bologna, ore 20.45 Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus; Lunedì 14 settembre: ore 20.45 Inter-Udinese.