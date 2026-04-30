Arbitropoli, Gervasoni interrogato: "Focus su Salernitana-Modena. Nessuna domanda su arbitri graditi"

Sempre in uscita dalla caserma della Guardia di Finanza di via Oglio, ha parlato anche Michele Ducci, l'avvocato dell'ex supervisore Var, dando qualche anticipazione sui temi trattati e le domande poste dagli inquirenti nel corso del lungo interrogatorio di garanzia: "Abbiamo parlato di Salernitana-Modena. Niente altro. Ma abbiamo chiarito che Gervasoni fosse in un’altra palazzina. Stava seguendo la Serie A, non la B”. Nella gara di B dell'8 marzo 2025 Gervasoni è accusato di aver indebitamente pressato l'addetto Var Luigi Nasca per indurre l'arbitro Giua a revocare un calcio di rigore.