Arbitropoli, La Russa: "Vantaggi all'Inter? Allora speriamo che ci mandino qualcuno contro..."

A proposito delle indagini sugli arbitri, parlando in transatlantico a Palazzo Madama, La Russa ha ricordato di aver "parlato con Marotta prima che la Procura dicesse chiaro e tondo che l'Inter non c'entrava niente. Quello che mi aveva detto è stato confermato dalla Procura". Poi il presidente del Senato ha parlato delle presunte designazioni "combinate" a favore dei nerazzurri: "La cosa che mi ha stupito è che tutte le ipotesi di vantaggio per l'Inter sono riferite a partite in cui l'Inter perde", ha sottolineato, aggiungendo con una battuta: "C'è uno strano vantaggio... Speriamo che ci mandino qualcuno contro così vinciamo...".