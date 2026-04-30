TERREMOTO ARBITRI

Arbitropoli, La Russa: "Vantaggi all'Inter? Allora speriamo che ci mandino qualcuno contro..."

Il presidente del Senato, tifoso interista, ha commentato l'inchiesta sul "sistema Rocchi" e le presunte designazioni favorevoli ai nerazzurri: "Ipotesi di vantaggio sono riferite a partite perse..."

30 Apr 2026 - 13:18
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"La cosa importante è che sia chiaro che lo sport ha una sua autonomia, e che solo secondo le regole la politica può in qualche modo interferire, ma mai a gamba tesa. Difendo l'autonomia del calcio. Il calcio ormai è un aspetto sociale di cui non ci si può non occupare, il ministro Abodi fa bene ad attenzionare tutto quello che succede. Ma, avendo parlato anche con lui, so che non ha nessuna mira di entrare a gamba tesa sul mondo dello sport", così il presidente del Senato Ignazio La Russa, interpellato dall'ANSA sulla situazione della Figc.

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A proposito delle indagini sugli arbitri, parlando in transatlantico a Palazzo Madama, La Russa ha ricordato di aver "parlato con Marotta prima che la Procura dicesse chiaro e tondo che l'Inter non c'entrava niente. Quello che mi aveva detto è stato confermato dalla Procura". Poi il presidente del Senato ha parlato delle presunte designazioni "combinate" a favore dei nerazzurri: "La cosa che mi ha stupito è che tutte le ipotesi di vantaggio per l'Inter sono riferite a partite in cui l'Inter perde", ha sottolineato, aggiungendo con una battuta: "C'è uno strano vantaggio... Speriamo che ci mandino qualcuno contro così vinciamo...".

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