Pisa, Hiljemark: "Il ds ha chiesto alla squadra grande impegno"

30 Apr 2026 - 16:18

"Con il direttore sportivo Leonardo Gabbanini abbiamo parlato di 'cose di campo' e questo si può fare con un direttore che lavora sempre vicino alla squadra. Lui ha parlato anche con la squadra per spiegare ai giocatori che in queste settimane vuole vedere grande impegno". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark alla vigilia del match casalingo con il Lecce, che in caso di ulteriore risultato negativo potrebbe sancire la matenatica retrocessione dei nerazzurri in serie B. L'allenatore però non è preoccupato per il suo futuro: "Io sono qui a fare un lavoro per club, tifosi, giocatori cercando di vincere le partite. I punti purtroppo non sono arrivati. Questo mi dispiace tanto, per il resto ho sempre detto che non sono io che conto, ma il Pisa e la società". Contro i salentini il Pisa farà a meno di Tramoni (out per problemi muscolari) e dei lungodegenti Marin e Denon, ma, ha assicurato Hiljemark. "Durosinmi e Vural hanno recuperato: andremo in campo per cercare di vincere la partita e spero che i miei giocatori possano andare in campo con la testa più libera".

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