Figc, calciatori e allenatori si schierano: "Siamo con Malagò"

30 Apr 2026 - 16:28

"A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro". Lo affermano in una dichiarazione all'Ansa il sindacato dei giocatori (Aic) e quello dei tecnici (Aiac).

Ultimi video

03:40
DICH SIMONELLI SU SALA VAR 30/4 DICH

Simonelli: "Caos Var? Noi abbiamo dato tutti gli strumenti, poi la gestione…"

05:15
DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

03:14
Il "romanzo" di Allegri e il Sassuolo: promozione in B, esonero per colpa di Berardi e…

Il "romanzo" di Allegri e il Sassuolo: promozione in B, esonero per colpa di Berardi e…

01:17
Malagutti: "Ecco cosa prevede la famosa norma salva Rocchi"

Malagutti: "Gli autorizzati in sala Var: ecco cosa prevede la norma salva Rocchi"

01:39
Juve, 3 dubbi Champions

Juve, 3 dubbi Champions

02:06
"Malen, Alisson Santos o Douvikas: chi sarà l'uomo Champions?"

"Malen, Alisson Santos o Douvikas: chi sarà l'uomo Champions?"

01:35
Gervasoni interrogato, tutti gli aggiornamenti

Gervasoni interrogato, tutti gli aggiornamenti

01:42
Figc, l'ora della verità

Figc, l'ora della verità

02:34
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:34
"Hurri-Kane" da paura

"Hurri-Kane" da paura

01:36
Gabbia, "lucchetto" Milan

Gabbia, "lucchetto" Milan

01:40
McTominay da record

McTominay da record

02:28
Atletico-Arsenal di fuoco

Atletico-Arsenal di fuoco

02:39
La verità di Inzaghi

La verità di Inzaghi

01:49
Thuram alla riscossa

Thuram alla riscossa

03:40
DICH SIMONELLI SU SALA VAR 30/4 DICH

Simonelli: "Caos Var? Noi abbiamo dato tutti gli strumenti, poi la gestione…"

I più visti di Calcio

SRV RULLO AGGIORNAMENTO CASO ROCCHI 27/4 (MUSICATO)

Arbitri, lo scandalo continua: oltre 6 ore di interrogatori, Inter non indagata

13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

SRV RULLO ARBITRI: IL NUOVO DESIGNATORE 27/04 SRV

Arbitri, tutto sul nuovo designatore: ecco chi prende il posto di Rocchi

Lazio-Udinese 3-3: gli highlights

Lazio-Udinese 3-3: gli highlights

MCH MANCINI CAMPIONE IN ARABIA MCH

Arabia, Mancini campione. I gol e la festa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Moise Kean
17:42
Fiorentina, Kean resta ancora out: il comunicato del club viola
17:26
Cagliari, Mendy a rischio per la trasferta di Bologna
17:08
Presidenza Figc, Abete va avanti: presenterà la candidatura
17:01
Serie B: Venezia, la promozione in A dista solo 3 punti
16:57
Pisa, Hiljemark: "Siamo ancora vivi, contro il Lecce in campo per vincere"