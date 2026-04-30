Figc, calciatori e allenatori si schierano: "Siamo con Malagò"

"A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro". Lo affermano in una dichiarazione all'Ansa il sindacato dei giocatori (Aic) e quello dei tecnici (Aiac).