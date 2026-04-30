Milan, il ds Tare: "Per essere da Milan devi vincere, Leao ha potenziale incredibile"

"Il giorno in cui ho chiuso l'accordo è stato uno dei più belli della mia vita. Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno". Lo ha detto il ds del Milan, Igli Tare, ospite di Dazn per il format 'Giorgia's Secret', che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Parlando di Rafael Leao, Tare ha aggiunto che "ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui". Infine sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic. "Siamo due dei Balcani, ci diciamo le cose in faccia", ha detto Tare.