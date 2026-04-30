Inchiesta arbitri, Le Iene parlano con Rocchi: "Io sono trasparente". De Meo mostra i gesti per la sala Var

E proprio in nome della trasparenza, l’inviato raggiunge Antonio Zappi, ex presidente dell’Aia, chiedendogli di poter visionare insieme a lui le immagini della sala Var del match Udinese-Parma, per capire se questa bussata di Rocchi ci sia effettivamente stata oppure no. In un primo momento, Zappi si mostra disponibile, dichiarando: “Vediamo le immagini. Guardi non ho nessun tipo di problema”, confermando la possibilità di procedere subito: “Anche subito. Noi abbiamo a cuore la trasparenza quindi non abbiamo nessun tipo di problema”. Accoglie quindi la richiesta di visionare il filmato nell’immediato. Una volta entrato nella sede dell’Aia, pronto per vedere il video come promesso, Filippo Roma si è però trovato davanti a un passo indietro dell'ex presidente. Alla richiesta di visionare le immagini della sala Var, Zappi ha inizialmente reagito con sorpresa e, alla domanda su dove fossero le immagini, ha risposto prendendo tempo: “No, mi vuole far tirar fuori delle immagini che sono già possesso della procura?”. Di fronte alla replica dell’inviato, che sottolineava di aver capito che il presidente avesse dato la sua disponibilità a mostrare il video, Zappi ha precisato: “In sede Aia io non ho le immagini”. A quel punto Filippo ha insistito sulla possibilità di reperire comunque le immagini, sottolineando che, in qualità di presidente, sarebbe bastata una richiesta per ottenerle. Zappi ha riconosciuto questa possibilità - “Ma non c’è dubbio” - ma, mentre l’inviato ha ribadito la necessità di trasparenza: “Se le fa mandare così le vediamo insieme, non si pensi che l’Aia sia un muro di gomma e un mondo fatto di opacità”, Zappi ha respinto questa lettura: “No guardi opacità qui no, lo vede”, evitando però di mostrarle nell’immediato. Incalzato sulla necessità di chiarire il “mistero”, ha quindi rinviato la visione a un momento successivo, proponendo un nuovo incontro: “Volentieri le do un appuntamento e le commentiamo insieme quando sarà però…”, indicando poi come unica tempistica possibile quella legata alla conclusione dell’indagine: “Non appena ci sarà l’esito dell’indagine”. Infine, alla domanda dell’inviato se quelle immagini sarebbero mai state mostrate, Zappi ha concluso assicurando: “Da parte mia una promessa e un impegno, le immagini le vedrete”.