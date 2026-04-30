Speciale Inchiesta arbitri 2026
TERREMOTO ARBITRI

Inchiesta arbitri, emergono conferme sul "sistema Rocchi": designazioni pilotate e i casi Bologna-Inter e Inter-Milan

Svolta nell'inchiesta arbitri: i pm indagano sulle carriere degli "amici di Rocchi". Dal caso sala Var alle designazioni di Inter-Milan e Bologna-Inter

30 Apr 2026 - 08:59
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L'inchiesta sugli arbitri procede, con le indagini che possono spingersi sino a novembre facendo slittare eventuali penalizzazioni (se ci fossero riscontri tali da giustificare un intervento della giustizia sportiva) al campionato 2026/27, ed emergono nuovi particolari. Innanzitutto le testimonianze dei vari fischietti hanno fatto capire agli inquirenti come il supposto "sistema Rocchi" non fosse una cosa sconosciuta all'interno dell'Aia: designazioni "pilotate" o "combinate" per favorire e spingere - a livello di carriera, e quindi economico - arbitri amici o meno. Con i big match chera una sorta di premio per gli "allineati" a Rocchi: "Dopo un acceso confronto con lui, non ho più visto la Serie A" si legge in uno sfogo riportato da La Repubblica.

Cosa sarebbe il sistema Rocchi?

 Le famose bussate in Sala Var erano riservate, questa l'ipotesi dei pm dopo gli interrogatori, agli arbitri più vicini a Rocchi così che le valutazioni sulla singola partita fossero più alte per scalare la graduatoria. E si andrebbe oltre: alcune stanze della Sala Var di Lissone (che, differentemente da altri Paesi europei, hanno i vetri e quindi vi si può comunicare, almeno a gesti) erano destinate appositamente a chi era vicino all'ex designatore, in modo che fossero più facilmente raggiungibili.

I casi Bologna-Inter e Inter-Milan

 A proposito di designazioni, La Gazzetta dello Sport aggiunge che gli interrogatori degli arbitri avrebbero confermato due dei capi d'accusa imputati a Rocchi: le designazioni per Bologna-Inter e Inter-Milan. Da queste testimonianze sarebbe arrivata la conferma che fossero designazioni pilotate con Colombo gradito ai nerazzurri e Doveri invece no. Un fattore chiave decisivo per il pm Ascione che dovrà dimostrare in sede di processo proprio che Colombo e Doveri fossero stati scelti proprio in quanto gradito e sgradito all'Inter e non con la logica meritocratica.

Con chi ha parlato Rocchi a San Siro?

 In quell'incontro del 2 aprile 2025 a San Siro, Rocchi avrebbe parlato con una o più persone sempre del mondo arbitrale, non ci sono indagati tra i tesserati delle squadre di Serie A, ma non sono ancora state identificate sebbene siano nel mirino della Procura. Da capire se quell'incontro sia venuto a galla tramite interrogatori o ci siano intercettazioni, in questo secondo caso probabilmente arrivate in modo quasi "casuale" nell'ambito delle indagini per altre inchieste, come per esempio quelle sui capi ultras di Inter e Milan.

I giornali sportivi: giovedì 30 aprile 2026

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