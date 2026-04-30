Inchiesta arbitri, emergono conferme sul "sistema Rocchi": designazioni pilotate e i casi Bologna-Inter e Inter-Milan

A proposito di designazioni, La Gazzetta dello Sport aggiunge che gli interrogatori degli arbitri avrebbero confermato due dei capi d'accusa imputati a Rocchi: le designazioni per Bologna-Inter e Inter-Milan. Da queste testimonianze sarebbe arrivata la conferma che fossero designazioni pilotate con Colombo gradito ai nerazzurri e Doveri invece no. Un fattore chiave decisivo per il pm Ascione che dovrà dimostrare in sede di processo proprio che Colombo e Doveri fossero stati scelti proprio in quanto gradito e sgradito all'Inter e non con la logica meritocratica.