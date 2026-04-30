Inchiesta arbitri: ecco perché mancano 50 secondi nell'audio di Inter-Roma

Nell'episodio Ndicka-Bisseck mancano 50'' di audio. Fonti Aia svelano il motivo dei tagli nelle registrazioni di Open Var

30 Apr 2026 - 15:00
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Il caso Inter-Roma del 27 aprile 2025 torna al centro dell'inchiesta che sta scuotendo l'Aia, non solo per il mancato rigore su Bisseck che costò lo scudetto ai nerazzurri, ma per un "buco" nelle registrazioni ufficiali. Secondo quanto emerso, a fronte di un'azione durata circa 90 secondi, durante la trasmissione Open Var ne sono stati trasmessi solo 37, lasciando nel limbo tra i 50 e i 60 secondi di dialogo tra i direttori di gara. Il motivo di questa vistosa sforbiciata non sarebbe però un errore tecnico, ma una prassi consolidata. Fonti vicine all'Aia hanno rivelato a Fanpage che le registrazioni fornite per la messa in onda sono regolarmente sottoposte a tagli ed editing mirati: l'obiettivo ufficiale sarebbe quello di "ripulire" l'audio da termini inappropriati, imprecazioni o espressioni sconvenienti che potrebbero emergere nella concitazione del momento.

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