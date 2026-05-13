La Juve annuncia un nuovo test: il 18 luglio amichevole col Basilea

La Juventus ha annunciato un altro appuntamento per la prossima estate. Sabato 18 luglio, alle 15.30, i bianconeri di Luciano Spalletti saranno di scena al St. Jakob-Park per sfidare il Basilea in amichevole. La sfida precederà la partenza per l'Asia della squadra che proseguirà poi la preparazione in vista dell'avvio della stagione sfruttando gli altri test di alto profilo contro il Chelsea a Hong Kong e nei successivi impegni di Perth contro Inter e Palermo.