Coppa Italia, Lazio: Sarri convoca 28 giocatori per la finale con l'Inter
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma stasera all'Olimpico. Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta; Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor; Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.