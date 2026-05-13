Derby di Roma, il ministro Piantedosi: "Spostamento decisione scontata e ragionevole"

"Non mi scandalizzo mai per i ricorsi perché fanno parte della vita democratica. Ognuno ha diritto di invocare la tutela dei propri diritti davanti alla autorità giudiziaria. La decisione presa dall'autorità di pubblica sicurezza è stata per me persino molto scontata nella sua ragionevolezza. Mi dispiace perché era qualcosa a cui si poteva pensare prima perché non è che non si sappia che gli Internazionali di tennis si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relativi a un evento molto importante che va in qualche modo tutelato. Credo che poi alla fine si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti al meglio dalla cittadinanza come è giusto che sia". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine della XIII edizione di 'Legalità, ci piace!' nella sede di Confcommercio a Roma in merito alla decisione di spostare il derby Roma-Lazio a lunedì e riferendosi alla volontà della Lega Serie A di fare ricorso al Tar sulla decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza di spostare il derby Roma-Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45.