Arbeloa asseconda Florentino Perez: "Al Real Madrid hanno rubato sette campionati"

Álvaro Arbeloa appoggia completamente la linea dura di Florentino Perez. Al Real Madrid "sono stati rubati sette titoli della Liga? Certo" ha detto l'allenatore nella conferenza stampa pre-partita, in vista della sfida di domani contro l'Oviedo. Il presidente ieri aveva denunciato l'esistenza di una campagna anti-madridista, organizzata da certi settori della stampa e da gruppi di tifosi contrari alla sua rielezione. "Non sono qui per commentare la conferenza stampa del presidente. Qualsiasi tifoso del Real Madrid che lo abbia ascoltato ieri concorderà sul fatto che dovrebbe difendere gli interessi dei soci e che il club viene trattato diversamente rispetto ad altri club nel mondo" ha aggiunto Arbeloa. Quanto ai sette titoli di campionato che Florentino sostiene siano stati sottratti al Real, "sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 20 anni. Sono sicuro che ci siano cose che non conosciamo. Sembra incredibile che solo il Real Madrid voglia difendere la legalità nel calcio. È un sentimento condiviso da tutti i nostri tifosi". "Il doppio standard c'è sempre stato. Non possiamo negare che da due anni non vinciamo titoli. Quante squadre sono rimaste senza titoli per un periodo più lungo? - ha sottolineato, a proposito del trattamento discriminatorio che sarebbe riservato al Real Madrid - Quante squadre hanno vinto le Coppe dei Campioni che abbiamo vinto noi negli ultimi anni? Credo che i tifosi non siano stupidi. Ciò che li ferisce è il maltrattamento quotidiano da parte di molte persone".