Arbeloa asseconda Florentino Perez: "Al Real Madrid hanno rubato sette campionati"

13 Mag 2026 - 13:00
© Getty Images

© Getty Images

Álvaro Arbeloa appoggia completamente la linea dura di Florentino Perez. Al Real Madrid "sono stati rubati sette titoli della Liga? Certo" ha detto l'allenatore nella conferenza stampa pre-partita, in vista della sfida di domani contro l'Oviedo. Il presidente ieri aveva denunciato l'esistenza di una campagna anti-madridista, organizzata da certi settori della stampa e da gruppi di tifosi contrari alla sua rielezione. "Non sono qui per commentare la conferenza stampa del presidente. Qualsiasi tifoso del Real Madrid che lo abbia ascoltato ieri concorderà sul fatto che dovrebbe difendere gli interessi dei soci e che il club viene trattato diversamente rispetto ad altri club nel mondo" ha aggiunto Arbeloa. Quanto ai sette titoli di campionato che Florentino sostiene siano stati sottratti al Real, "sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 20 anni. Sono sicuro che ci siano cose che non conosciamo. Sembra incredibile che solo il Real Madrid voglia difendere la legalità nel calcio. È un sentimento condiviso da tutti i nostri tifosi". "Il doppio standard c'è sempre stato. Non possiamo negare che da due anni non vinciamo titoli. Quante squadre sono rimaste senza titoli per un periodo più lungo? - ha sottolineato, a proposito del trattamento discriminatorio che sarebbe riservato al Real Madrid - Quante squadre hanno vinto le Coppe dei Campioni che abbiamo vinto noi negli ultimi anni? Credo che i tifosi non siano stupidi. Ciò che li ferisce è il maltrattamento quotidiano da parte di molte persone".

Leggi anche
Perez e Laporta

Furia Perez: "Mi hanno rubato dei titoli in Spagna". Attacco al Barcellona che risponde: "Legali già al lavoro"

alvaro arbeloa
florentino perez
real madrid
la liga

Ultimi video

01:17
La Lazio per la sua gente

La Lazio per la sua gente

00:44
È tutto pronto per la finale di Coppa Italia, l'Olimpico si veste a festa

È tutto pronto per la finale di Coppa Italia, l'Olimpico si veste a festa

00:53
Finale Coppa Italia, il programma della Lazio

Finale Coppa Italia, il programma della Lazio

01:00
Finale Coppa Italia, ecco il programma di oggi dell'Inter

Finale Coppa Italia, ecco il programma di oggi dell'Inter

01:22
Juventus, le nuove maglie per la stagione 2026-27

Juventus, le nuove maglie per la stagione 2026-27

01:09
Finale stile Mediaset

Finale stile Mediaset

01:15
Serie B, decise le semi

Serie B, decise le semifinali

02:33
Parole da capitani

Parole da capitani

01:36
Il Totti-pensiero

Il Totti-pensiero

01:33
Il crollo del Napoli

Il crollo del Napoli e i dubbi di Conte

01:32
Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

01:55
Juve, idea Brahim Diaz

Juve, spunta l'idea Brahim Diaz

01:37
Guida, prima finale

Guida, prima finale

01:26
Sarri è super carico

Sarri è super carico

01:46
Candidatura depositata

Figc, Malagò deposita la sua candidatura

01:17
La Lazio per la sua gente

La Lazio per la sua gente

I più visti di Calcio

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:43
Coppa Italia, Lazio: Sarri convoca 28 giocatori per la finale con l'Inter
13:00
Arbeloa asseconda Florentino Perez: "Al Real Madrid hanno rubato sette campionati"
12:22
Derby di Roma, il ministro Piantedosi: "Spostamento decisione scontata e ragionevole"
12:17
Milan, rinviato a domani l'inizio del ritiro obbligatorio
12:16
Lucas Torreira aggredito fuori da un centro commerciale in Turchia