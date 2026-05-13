Milan, rinviato a domani l'inizio del ritiro obbligatorio
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Il ritiro obbligatorio deciso dal Milan in vista della trasferta di "Marassi" contro il Genoa è stato posticipato di 24 ore. I rossoneri, infatti, si ritroveranno giovedì a Milanello, dove resteranno fino alla partenza per la Liguria. La decisione è stata presa dopo il rinvio della partita, legato allo spostamento del derby di Roma a lunedì, che dovrà essere giocato in concomitanza con tutte le squadre interessate dalla volata per un posto in Champions League.